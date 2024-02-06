Между экономией и немцами всегда стоял знак равенства. Новые советы лишний раз подтвердили это.

Время, когда дешевый газ был панацеей и настоящей правдой и объяснением так называемого экономического чуда германской республики, безвозвратно кануло и его назад не вернуть. Теперь стало «модно» от эпохи безудержного потребления сменить полюс и выбрать безудержную экономию, в надежде снизить счёт на и без того недешевое электричество. И кажется германские политики и чиновники знают как это сделать. Для этого надо «всего лишь» быстрее мыться и не откисать в полной ванной горячей воды, как сказочный шейх из «Тысяча и одной ночи». И второе: отказаться от удалённой работы и трудиться на благо семейного кошелька в офисе, потому что многочисленные исследования подтверждают, что работа из дома повышает риск перерасхода электроэнергии до 15%.

Именно такими двумя нехитрыми советами можно избежать потенциального вручения больших счетов за электричество. Во всяком случае в этом убеждает публикация в германском издании Handelsblatt.

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Источник фото: aussiedlerbote.de







Но в распоряжении редакции есть куда более «энергоэффективные советы»: переехать жить в общежитие или пореже пользоваться такими «аккумуляторами потребления» электроэнергии, как игровые персональные компьютеры или телевизоры с большой диагональю.

И наконец третий и финальный совет – перейти на скоростные гигиенические процедуры с водой. То есть принимать не ванную, а душ. Причем последний должен завершиться за наиболее короткий промежуток времени.

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Согласно информации от Немецкого союза энергетической промышленности, в последнее время ценовой скачок на электричество в среднем составил 18%, что никогда ранее не встречалось.