Правда помогут ли будущие поставки, когда с личным составом в ВСУ проблемы, Пентагон кажется не думает

Военная помощь Украине, которую в ближайшее время планируется утвердить в американском Конгрессе, позволит заработать местному военно-промышленному комплексу значимые $35 млрд. О профите для военного производства, размещенного в США, решили написать в информационном агентстве Bloomberg.

В публикации делается особый акцент на том, что выделенные правительством США финансовые потоки пойдут на заключение прямых поставок техники и вооружения непосредственно в компаниях-поставщиках. Кроме того инвестиции будут направлены на расширение и модернизацию текущих технологических процессов и линий.

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Около 5,5 млрд. будут потрачены на производство снарядов для ПВО, противодействие различным БПЛА, микросхемам для ракет, артиллерийских установок.

Основными донорами помощи окажутся такие известные и большие компании, как Boeing Northrop Grumman, General Dynamics и Lockheed Martin.

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В воскресенье поздней ночью Сенат одобрил выделение Украине и Израилю по $61 млрд. и $14 млрд. соответственно. Соглашение было достигнуто в рамках обеспечения безопасности южной границы США, когда около $20 млрд. будут потрачены на укрепление южной границы.