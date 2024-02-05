Уж тем Залужный виноват, что рейтинг необоснованно высокий лишь имеет

То, что высшие руководящие лица, в том числе и главком ВСУ Валерий Залужный, могут быть заменены, в своем последнем заявлении уведомил украинскую общественность никто иной, как президент восточноевропейской республики Владимир Зеленский. По словам главы украинского государства, без перезагрузки не обойтись.





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Свою речь Зеленский подготовил для западного ТВ в лице итальянского Rai1.

В публичное пространство ранее утекли подробности встречи между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным от 29 января, где прославленному украинскому генералу было предложено перейти на должность руководителя СНБО, либо просто уйти в отставку, но Залужный не дал своего согласия Зеленскому на обе «хорошие» идеи.

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Вместе с тем в одной из соцсетей Марьяна Безуглая решила подлить масла в огонь, где в очередной раз прошлась по украинскому главкому, предварительно расписав, кто и в каких операциях участвовал и каких успехов добился. И по «аналитике» украинского депутата Верховной рады так получилось, что Харьковское и Херсонское контрнаступления были организованы Тарнавским и другими украинскими генералами, но никак не Залужным. В общем в офисе украинского президента делают всё, чтобы сделать виноватым во всех ошибках персонально текущего главу ВСУ. Последний в недавних опросах безоговорочно побеждает текущего главу Украины во всех опросах и порой отрыв составляет весомые 20%. Что ну очень не нравится Владимиру Зеленскому.