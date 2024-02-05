Россия для Запада по-прежнему страна сюрпризов и невыученных уроков

То что показывает российская экономика, непрерывно вот уже третий год находясь под невероятным списком западных санкций, не перестает удивлять экономических аналитиков и экспертов за рубежом. Такое попросту невозможно в реальности, но действительность лишний раз тому подтверждением, что российская экономика показывает несокрушимую стойкость к западным санкциям, то разочаровывает западных же лидеров, видящих в устойчивости царства Эльвиры Набиуллиной вызов для себя. Но факт есть фактом – экономика РФ не пала, и всё это вызывает что в Брюсселе, что в Вашингтоне, заметное беспокойство, решили подлить масла в огонь в публикации отраслевой Financial Times.





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Эльвира Набиуллина. Источник фото: РБК





Пока весь западный мир ожидал, что меры экономического воздействия, введенные коллективным Западом поставят на колени экономическое царство Москвы, последнее выстояло, закалившись в сложных путях обхода тех самых мер, оказавшимися лишь обычным пугалом, но не мерой, способной поставить на колени.

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Причем эта стойкость проявляется в том, что доходы российского бюджета не просто остались прежними, они кратно выросли, позволив тем самым дополнительно раскошелиться Кремлю на оборону государства, что так печалит страны Запада, надеявшихся на этакий блицкриг на Востоке Украины. Но вместо быстрого исхода лишь подошедших к развилке, где черным по белому написано: либо увеличивать вливания в Украину, либо плавно подводить её лидеров к капитуляции перед Москвой. Причем в Вашингтоне обхитрили Европу, «сославшись» на неспособность утвердить военную помощь для украинской армии внутриполитическим кризисом, оставив бремя расходов на экономику Евросоюза.