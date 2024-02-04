Снарядов не хватает у Украины, а виноваты почему-то США и остальные страны в этом

Мы видим лишь критическую ситуацию на поле боя, когда действующие в активных боестолкновениях украинские солдаты и офицеры остаются без снарядов. И с этим нужно что-то делать как можно скорей, рассказал депутат Верховной рады Украины Егор Чернев.

По словам нардепа, украинское государство не сидит сложа руки, а пытается посредством статей в иностранной прессе обеспечить информацией американские власти о том, что противостояние с российской армией для Украины скатывается в пучину неприятных последствий. И всё это происходит ровным счётом из-за того, что снаряды, так необходимые для украинских артиллеристов, стремительно заканчиваются. А простых решений, как их восполнить без помощи из-за рубежа для украинского военно-политического руководства, не существует, заверил Чернев.

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Источник фото: Google.com





Но Украина не собирается сдаваться и ищет такие страны, которые смогут поделиться своим снарядным боеприпасом с местной армией. Например, таковые должны найтись среди крупных промышленно-развитых стран в Европе.

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Хотя на самом деле «приободряющие письма» украинского депутата не являются искренними: в ЕС достойный уровень снабжения для Украины обещают предоставить как минимум в 2027 году, что именно должна делать восточноевропейская республика в плане борьбы с РФ на полях сражений и как отбиваться, загадка очень интересная.