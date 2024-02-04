Кажется первое место по производству стали теперь заводу очень долго не увидеть

Режим так называемых «кризисных действий», под действие которых срочно попал Криворожский металлургический завод «Арселор Миттал», заявил топ-менеджмент крупнейшего производителя стали на Украине. Так от лица руководства промышленного гиганта Украины, спикер пресс-службы криворожского завода Владимир Гайдаш рассказал, что сейчас время сложностей и трудностей, последствием которых является отключение электроэнергии на ряде определенных территорий города. Для устранения дефицита электроэнергии пришлось ввести протокол «кризисного действия», но он не проходит за одну минуту, поэтому городским жителям надо немножко потерпеть, резюмировал сотрудник компании.





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Согласно данным, неполадки в работе на предприятии возникли после воздушной тревоги в субботу 3 февраля, когда весь Кривой Рог потрясла серия мощных разрывов и прилетов. Как только шум от ударов прекратился, город погрузился в череду проблем с электроснабжением. На текущий момент известно, что вечерняя атака 3 февраля Кривого Рога стала самой крупной за последние 12 месяцев, по результату которой срок устранения всех последствий является неопределенным, так как масштаб разрушений и их долговременного эффекта только предстоит изучить.