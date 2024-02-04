Кажется платить за Украину придется только лишь Европейскому Союзу

Украина может надеяться на финансирование США, но точно не в ближайшее время. Такую «подбадривающую» речь, посвященную официальному Киеву, на днях озвучил спикер палаты представителей Майк Джонсон. В американском Конгрессе, в частности в палате представителей, решили в первую очередь помочь Израилю. А вот вопрос помощи для Украины отложить на потом, убрав вопрос дополнительной поддержки восточноевропейской республики с текущей повестки.

Демократы, имеющие в Сенате большинство, хотели бы помочь Украине как можно быстрее, но большинство в Палате представителей находится у республиканцев, которым категорически не нравится идея поддержки Украины. Но они готовы обсуждать вопросы помощи для Тель-Авива. Именно на будущей неделе этот вопрос и будет поднят. По результатам голосования речь идёт о 17 млрд. долларов.

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Источник фото: RT





По точным данным, вопрос помощи для Киева республиканцы увязывают лишь с решением проблемы укрепления мексиканской границы, как таковая будет решена, тогда и можно «поговорить», сказали в республиканской партии.

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Известно, что ярым борцом за продление финансирования Украины выступает бывший президент Дональд Трамп, являющийся одним из самых вероятных кандидатов на должность следующего президента США от Республиканской партии. И внутриполитические вопросы, коими и являются проблемы с миграционным законодательством и охраной госграницы в Техасе, сейчас для большинства американцев являются краеугольными. К тому же взаимоотношения с украинскими чиновниками во время своего президентства вызвали для Дональда Трампа целый ворох проблем, одной из самых тяжелых стал импичмент, который хоть не утвердили, но его процесс стал одним из самых трудных испытаний в жизни Трампа.