ЛМУР запомнился украинским военным по множеству спаленных Leopard и Bradley во время неудачного контрнаступа

Пускай летне-осеннее контрнаступление ВСУ завершилось, память о нем, и в частности высочайшая результативность ракеты «Изделие 305», надолго закрепилась в сердцах украинского Генштаба, вынужденного из-за противодействия ударных вертолётов Ка-52 с их легкой многоцелевой ракетой управляемого класса, оставить на поле боя уничтоженную бронетехнику ряда государств НАТО. В список поверженных попали танки Leopard и БМП Bradley, произведенные в Германии и США соответственно. Существенное количество этих машин, не имеющих адекватных средств для защиты от ЛМУР, так и осталось на поле боя.

Вместе с тем успех ракеты не позволил российским конструкторам почивать на лаврах: на самом верху принято решение доработать высокоточный боеприпас, хотя со всеми поставленными задачами на передовой старый образец справился на отлично.

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Образец на выставке в Кубинке "Армия-2021". Источник фото: bmpd.livejournal.com



Согласно информации из конструкторского отдела, в новой версии ракеты в качестве первоочередного мероприятия постараются увеличить огневое могущество боевой части. И, как заверили инженеры, российские военные хвалят ракету за её точность, эффективность и надёжность.

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Справка. ЛМУРами вооружаются современные вертолёты России, такие как Ка-52 (Ка-52М) и Ми-28НМ. Согласно открытой информации, общая масса ракеты составляет 105 кг, одна четвертая из которой приходится на боевую часть. Одним из достоинств ракеты является компактность и всепогодность, когда реактивный управляемый образец одинаково хорошо уничтожает бронетехнику и инженерные объекты как днём, так и ночью на максимальном удалении от точки пуска до 14 500 метров.