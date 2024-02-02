Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
New Age: Украине нечем ответить на возможность РФ производить в месяц 100 тысяч дронов
Инвестиции в собственный ОПК или "инвестиции" на Каймановы острова – это разница между руководством РФ и Украиной

реклама

   Украина терпит поражение в противоборстве с Россией, где сталкиваются две армады беспилотников. Иностранные БПЛА, которые есть в ВСУ, по своим характеристикам не сравнятся с боевыми дронами, которыми располагает российская армия. Тактико-технические свойства беспилотных птиц последней на уровень выше, чем у аппаратов украинского производства или поступающих на Украину из-за рубежа. К такому выводу пришли сотрудники аналитической компании New Age, выяснившие в ходе журналистского расследования, что оборонно-промышленный комплекс РФ смог набрать впечатляющую скорость и достигнуть уровня производства в 100 тыс. единиц различных беспилотных воздушных систем, от ударных дронов и до больших разведывательных БПЛА. К тому же ряд моделей получили не свойственные ранее специальности, вроде дрона разминирования или дрона-бомбардировщика.


реклама

Разведывательный беспилотник Zala. Источник фото: promvest.info


   Вместе с тем российская СВО стала молчаливым «приговором» для продукции иностранных государств, такой как ударно-разведывательный БЛА Bayraktar TB-2, оказавший большое влияние на победу Баку в противостоянии в Карабахе. Но одно дело, когда против тебя противостоят силы без РЭБ и с устаревшими единичными комплексами ЗРК, и совсем другое, когда это армия России, с многочисленными системами ПВО и тем самым совершенным блоком помехонаводящих устройств, из-за чего турецкие Байрактары показали практически свою полную бесполезность.  

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

    Единственный выход для Украины изменить такую ситуацию, это возродить свое военно-промышленное могущество. Но время для этого упущено, подвели итог в публикации.

#беспилотники #беспилотник #bayraktar tb-2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Серийная сборка и производство боевого БПЛА С-70 "Охотник" начнется во второй половине 2024 года
Eurasian Times: Запад ошибся, вооружив ВСУ крупными беспилотниками – они бесполезны против ПВО РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эквадор обозвал старую советскую военную технику «металлоломом» и передал ее США вопреки запрету РФ
11
Илон Маск поделился видео "человекоподобной" походки гуманоидного робота Tesla Optimus
3
В Ульяновске новые версии тяжелых транспортных самолетов Ил-76МД-90А будут собирать как на конвейере
6
Американские силы вновь ударили по территории Йемена
+
"Росатом" отрабатывает производство изотопа азот-15 для применения в ядерных реакторах будущего
2
В спутниковую систему Starlink внедрили 9000 лазеров, которые передают в день 42 петабайта данных
4
Sony заработала больше, чем Samsung впервые за 24 года
4
Инженеры улучшили конструкцию Су-75 CheckMate по желанию потенциальных покупателей
6
Intel выпустит еще одно поколение процессоров для сокета LGA 1700
8
Новый инструмент, защищающий изображения от алгоритмов ИИ был скачан 250 000 раз всего за 5 дней
6
Xiaomi объявила старт глобального бета-теста HyperOS
2
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — фанаты S.T.A.L.K.E.R. ждали его 10 лет
10
Вооруженные силы РФ продвинулись к северу от Приютного и выдавили ВСУ с занимаемых позиций
+
MediaTek готовит к выпуску Dimensity 9400 с продвинутыми возможностями ИИ в конце 2024 года
+
"Мало шума и много производительности" – ASUS показала видеокарту GeForce RTX 4080 Super Noctua
+
Samsung Galaxy S24 получил оценку ремонтопригодности 9 из 10
+
Раскрыты первые подробности о моде OLED-дисплея для Switch Lite
+
Ростех: Иностранные заказчики попросили внести ряд изменений в Су-75
+
Российские Telegram-каналы сообщают, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ и вошли в Торское
+
RTX 4080 даёт всего около 60 FPS в игре Max Payne 2001 года, доработанной с трассировкой лучей
6

Популярные статьи

Моделирования показало, что Вселенная может обладать сознанием
17
Перешел с игрового ПК на производительный ноутбук и очень пожалел — рассказываю о причинах
49
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
29
Сборка геймерского ПК с RTX 4070 Super и почему я отказался от AMD RX 7800 XT
122
Graven: абсолютно бестолковый ретро-шутер с безобразной оптимизацией
2
Почему Linux не для игр на примере игры 7 Days to Die
27
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
28
Собираем производительный игровой ПК на основе процессора Intel Core i7-14700KF
11
Пришло время избавляться от консолей Xbox
6
Как правильно собирать игровые ПК с современным дизайном
10

Сейчас обсуждают

swr5
17:48
"Словом, Wi-Fi не идеален, но других вариантов всё равно нет." Да вы что? Пока есть оптика от провайдера и витая пара в доме, Wi-Fi - это последнее о чем я буду помышлять в этой жизни.
Исследователи из Morse Micro разогнали роутер Wi-Fi и добились передачи сигнала на 2.9 километра
Ник Хобо
17:41
Это какой-то позор.
NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3050 6 ГБ
Руслан Знамов
17:40
в том, что это не пиратство, они сами это выложили, как демоверсию ...
Более 70 % российских геймеров скачали хотя бы одну пиратскую игру в 2023 году
glavhyilo
17:39
пиндосы спихнули на европу,мизерное финансирование украины,5 надо на месяц украине,а дают 1 лишь бы не сдохла эта корова.
В Евросоюзе единогласно одобрили выделение €50 млрд. для Украины
Ник Хобо
17:37
Бедный, бедный инди-издатель микрософт. Слишком накладно: - Делать дополнительные расы в Avowed; - Локализовать на большее число языков старфилд. Тот самый "шедевр от Тодда, вынашиваемый 20 лет", на к...
В ролевой игре Avowed от разработчиков Fallout: New Vegas будут только две расы — слишком накладно делать больше
ALFik
17:36
Офигеть КНДР могучие, а все над ними ржут...
Генсек НАТО: Россия, Китай и КНДР ослабляют мировую экономическую систему, основанную на долларе США
Владимир Мельников
17:35
Ты не понимаешь, это другое!!1
Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2024 год
Чато- -Бот
17:34
Правильнее будет, что Госдеп умоляет Индию приобрести у Пендостана оружие на 4 лярда резаной зелёной бумаги.
Госдеп разрешил приобрести Индии американское оружие на $4 млрд
Чато- -Бот
17:29
Очень жду пострелушек между нацгвардией Техаса и федералами из Фашингтона. Горои-гори ясно..! А ресурсным каклам с либерахами - грустно чмоктать в ожЫдании перемог.
MSI анонсировала игровой ноутбук Stealth 14 Air на процессоре Intel Core i7-13620H
Чато- -Бот
17:26
Похоже, что гомосек НАТО, как те каклы, о5 всрался. Хотя, ему не привыкать.
Генсек НАТО: Россия, Китай и КНДР ослабляют мировую экономическую систему, основанную на долларе США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем