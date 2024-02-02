Инвестиции в собственный ОПК или "инвестиции" на Каймановы острова – это разница между руководством РФ и Украиной

Украина терпит поражение в противоборстве с Россией, где сталкиваются две армады беспилотников. Иностранные БПЛА, которые есть в ВСУ, по своим характеристикам не сравнятся с боевыми дронами, которыми располагает российская армия. Тактико-технические свойства беспилотных птиц последней на уровень выше, чем у аппаратов украинского производства или поступающих на Украину из-за рубежа. К такому выводу пришли сотрудники аналитической компании New Age, выяснившие в ходе журналистского расследования, что оборонно-промышленный комплекс РФ смог набрать впечатляющую скорость и достигнуть уровня производства в 100 тыс. единиц различных беспилотных воздушных систем, от ударных дронов и до больших разведывательных БПЛА. К тому же ряд моделей получили не свойственные ранее специальности, вроде дрона разминирования или дрона-бомбардировщика.





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Разведывательный беспилотник Zala. Источник фото: promvest.info







Вместе с тем российская СВО стала молчаливым «приговором» для продукции иностранных государств, такой как ударно-разведывательный БЛА Bayraktar TB-2, оказавший большое влияние на победу Баку в противостоянии в Карабахе. Но одно дело, когда против тебя противостоят силы без РЭБ и с устаревшими единичными комплексами ЗРК, и совсем другое, когда это армия России, с многочисленными системами ПВО и тем самым совершенным блоком помехонаводящих устройств, из-за чего турецкие Байрактары показали практически свою полную бесполезность.

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Единственный выход для Украины изменить такую ситуацию, это возродить свое военно-промышленное могущество. Но время для этого упущено, подвели итог в публикации.