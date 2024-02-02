Простая математика от опытного генерала для человека любыми способами избегавшего службы в армии

Во время недавней беседы со своим непосредственным политическим руководством в лице Владимира Зеленского Валерий Залужный объяснил первому, что сейчас на передовой украино-российского конфликта для ВСУ наступили непростые времена и предпосылок для смены ситуации нет. Главком ВСУ в своей беседе сделал акцент, что «фронт встал», а факторы, которым по силам сдвинуть его, не находятся в компетенции украинской стороны. О сложном разговоре пока ещё генерала ВСУ и главы украинского государства, официально полномочия которого прекратятся 31 марта 2024 года, решили написать в известной The Washington Post. Причем популярная газета осведомлена о ситуации в высоких киевских кабинетах куда лучше, чем украинские журналисты и местные граждане.





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Источник фото: Коммерсант





В публикации сделан особый упор на том, что Залужный даже зная, что он скоро будет заменен на своей должности главкома ВСУ, не показал виду, что расстроен таким решением, так как именно ему принадлежит право триумфа после осеннего контрнаступления ВСУ на исходе 2022 года. Генерал сухо и прямо доложил своему президенту, что украинская армия даже с его увольнением останется с целым ворохом проблем, которые вынужден будет решать его прямой сменщик.

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Подытожил Залужный и вовсе нелицеприятной констатацией факта того, что российская армия образца 2024 года не то же самое, что ВС РФ образца 2022 года. Она лучше подготовлена, а её рядовой и офицерский состав получил существенный опыт, который прямо сейчас и воплощается в успех «в поле».