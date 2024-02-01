Владимир Зеленский никогда не служил в армии, и подобными тактическими решениями он может приблизить Украину к тотальному дефициту солдат и офицеров

Прошел уже месяц ровно с того момента, как главком ВСУ и известный в кругах Запада украинский генерал Валерий Залужный на одной из штабных встреч во время своего доклада перед президентом Украины Владимиром Зеленским, предложил последнему вывести ВСУ из не имеющей тактического значения Авдеевки. Но такая идея уже не устроила главу Украины.

Согласно информации от немецкого Bild, в случае выхода из Авдеевки украинская армия смогла бы «выровнять позиции» и путем правильного «тактического отхода» сохранить наиболее опытные подразделения. Но Зеленский не прислушался к вполне себе логичным доводам своего военного, а с целью дополнительного воодушевления уставших солдат и офицеров ВСУ, лично побывал 30 декабря в Авдеевке, где своей речью попытался поднять упавший моральный дух украинских военнослужащих.

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Источник фото: Рен ТВ

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Вместе с тем, несмотря на личную смелость, на лицо непонимание текущей военно-политической обстановки и личные болезненные амбиции, когда прошлый опыт вполне себе известного актера не позволил текущему главе украинского государства рассмотреть ситуацию на передовой под другим углом. Вместо этого, неумение признавать свои ошибки, а находить их целенаправленно в действиях других людей, вызывает в Зеленском конкуренцию за внимание с популярным в народе и на Западе Залужным, которого, как считает украинский президент, нужно уволить. Тем самым решить ряд «проблем» на ЛБС. А плохая новость здесь в том, что эти проблемы объективные, и простой переменой мест и должностей такого рода вызовы не решаются, сделали вполне себе логичный вывод немецкие журналисты.