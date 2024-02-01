Польше Хорошо, у них уничтожаются только САУ, а вот Германия вынуждена порой терять многомиллионные ЗРК IRIS-T

Украинская армия во время своего неудачного контрнаступления на юге Запорожской области лишилась не только мотивированной штурмовой пехоты, где по заявлению бывшего украинского депутата Верховной рады Игоря Мосийчука*, неправильное командование главкома ВСУ Валерия Залужного лишило Украину 10 бригад, но и дефицитной зарубежной бронетехники, в число которой помимо немецких танков Leopard и американских БМП Bradley, вошли и многочисленные западные САУ. В том числе и польского производства. Потеря последних очень не понравилась польским пользователям одного из местных порталов, назвавших ударный беспилотник россиян «Ланцет», сущим наказанием для ствольной артиллерии, в том числе мобильной САУ Krab, изготавливаемой Варшавой.

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AHS Rrab. Источник фото: Telegram

На interia.pl посчитали, что всего за 24 месяца СВО украинская армия получила 72 подвижных артиллерийских установки, оснащенных тяжелым 155-мм стволом. И уже около одной трети таких мобильных систем было уничтожено. Точные цифры составляют 23 единицы, плюс 4 САУ Krab находятся в состоянии серьезного повреждения.

Вместе с тем стоит предположить, что при переходе российского «Ланцета» на более мощную ударную часть и оснащении некоторых моделей ударного БПЛА тепловизорами и системами автонаведения, позволит в куда больших масштабах проводить «прореживание» рядов украинской подвижной артиллерии, неспособной, кроме оснащения портативных модулей РЭБ или приваренных решеток, как-то по иному защитить себя от неожиданной атаки сверху беспилотных российских «хищников».

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* – внесен в список террористов и экстремистов

