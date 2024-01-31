Перед ВСУ теперь стоит сложный выбор – отступать или стараться удерживать трудные позиции

Наступление российской армии в Харьковской области продолжает идти своим чередом с достижением новых позиций, одновременно мешая украинской армии на выбор более удачной тактики, так как темп наступления ВС России находится на уровне мая-июня 2022 года, что является достаточно быстрым.

Успехи начались с освобождения Крахмального и Табаевки, тем самым позволив продвинуться до села Песчаное, имеющего некое тактическое значение, так как к этому располагает его нахождение рядом с трассой на Купянск и водным массивом реки Оскол.

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Источник фото: Украина.ру





Прямо сейчас идёт встречный бой в балке «Щука», где украинским войскам приходится тяжелее всего, так как преимуществ контроля над низиной у них нет и приходится сражаться на равных условиях против превосходящих сил российских штурмовиков.

По уточненным данным, серая зона сдвинулась уже до окраин Песчаного. При текущих диспозициях в районе населенного пункта, становится ясно, что дела у украинского командования на этом отрезке ЛБС действительно плохи и в ближайшей перспективе им придется делать сложный выбор: пытаться сдержать напор российской армии в более худших условиях, либо окончательно отступать на противоположный берег Оскола.





Источник фото: Военное обозрение





Потеря контроля украинского Генштаба над участком трассы Сватово-Купянск здорово ограничит последний влиять посредством обстрелов снабжению ВС России на Харьковском направлении.

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Вместе с тем только наступлением пехотно-танковых сил действия ВС РФ на Харьковщине на ограничиваются: возросшая интенсивность ракетных ударов по военным базам ВСУ и местам скрытого размещения фронтовых комплексов ЗРК, вызывает большую тревогу у украинского военно-политического командования.