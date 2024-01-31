Этот факт многое меняет в текущей линии мировой политики

Черные ящики, обнаруженные рядом с местом падения российского Ил-76 в приграничной с Украиной зоне в Корочанском районе Белгородской области, перевозившего украинских пленных для обмена, показали с высокой долей вероятности, что реактивный борт был сбит иностранным ЗРК. К таковым авиационные и ракетные эксперты однозначно относят именно американский комплекс ПВО «Patriot». Последний в момент боевой работы находился в Харьковской области в одном из местных населенных пунктов. Такая информация опубликована информационным агентством ТАСС, имеющем достоверные источники в авиационной комиссии, непосредственно работающей в поле рядом с селом Яблоново, где и произошла авария.





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Источник фото: Общественная служба новостей



Известно, что хотя и проделан колоссальный объем исследований и следственных мероприятий, экспертиза ещё не закончена, но близка к переходу на новые этапы выяснения всех причин произошедшего, заявил осведомленный о текущем уровне расследования сотрудник.

Сейчас точно можно говорить, что всё техническое оборудование Ил-76 было исправным, как и проведена адекватная подготовка экипажа к полёту. А потеря управления случилась исключительно из-за прямого поражения силовой установки военно-транспортного самолёта ракетой, начиненной поражающими элементами. Обнаруженные черные ящики эту догадку только подтвердили документально.

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Согласно официальному пресс-релизу от МО РФ, в их самолете находилось 65 украинских солдат и офицеров, которых сопровождали 3 человека и 6 членов летного состава ВКС РФ.