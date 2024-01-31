Отступать некуда: позади "Восточные Кресы" и Закарпатье

Неудачные попытки украинской армии показать результаты на поле боя «здесь и сейчас», не считаясь с высокими потерями в живой силе и тяжелой технике, в том числе понапрасну расходуя дорогостоящие высокотехнологичные системы ПВО западных стран у себя на территории, в ближайшей исторической перспективе заставят отбросить своих соседей театральные маски сочувствия и понимания, за которыми спрятаны истинные личины грифов, только того и ждущих, как массового надлома украинской армии. Последний как раз и приведёт к захватническим устремлениям своих правительств. К числу таких хищников хорватским изданием Advance причислены Венгрия и Польша, считающие «своими» Закарпатье и ряд западных областей Украины.





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Источник фото: Википедия





Согласно открытой информации, венгерские власти без устали повторяют, что на территории Украины проживает около 150 тыс. этнических венгров, которым очень «некомфортно» в среде местных украинцев, обвиняющих первых в недостаточной любви к родине в лице Украины. Помимо этого Киев всячески притесняет права нацменьшинства, «забывая» что на землях восточноевропейской республики у каждой этногруппы одинаковые права.

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В Польше же не отстают от своих коллег, заявляя, что старт СВО дал руководителям возможность открыто проработать планы раздела Украины. О последнем рассказал экс-министр МИД Польши Радослав Сикорский.