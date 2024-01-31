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Генерал Сергей Шойгу, занимающий должность отечественного министра обороны, высказал свое недовольство непосредственным рабочим обязанностям главного конструктора «Уралтрансмаш», не выполнившего обещаний российскому правительству. Производственный топ-чиновник сорвал утвержденные ранее сроки по выпуску перспективного артиллерийского комплекса, который должен был не на чертежах «пылиться» как сейчас, а проверять на прочность украинские позиции и тяжелую броню иностранных танков в зоне проведения российского СВО.
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Источник фото: Ростех
Согласно ранним «обещаниям» руководства оборонного завода, уже в прошлом году проект артиллерийского назначения был обозначен, как готовый и способный участвовать в боевых действиях непосредственно рядом с передней линией. Но ничего из представленного в обещаниях сделано не было, посетовал Шойгу.
«Уралтрансмаш» известен как одно из крупнейших предприятий, получившее крупный гособоронзаказ по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем для нужд действующей армии.
Вместе с тем федерального министра местные управленцы порадовали другой новостью, согласно которой, новых САУ за последние 2 года стало производиться в 6 раз больше, чем до начала 2022 года, тем самым продемонстрировав «уникальную» способность управленческого аппарата фабрики справляться с новыми вызовами. Но оказалось, такие слова порой часто не соответствуют действительности, о чем и напомнил топ-менеджерам Сергей Шойгу.