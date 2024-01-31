Последствия невыполненных обещаний могут воскресить в памяти для нерадивых сотрудников некоторые исторические параллели

Генерал Сергей Шойгу, занимающий должность отечественного министра обороны, высказал свое недовольство непосредственным рабочим обязанностям главного конструктора «Уралтрансмаш», не выполнившего обещаний российскому правительству. Производственный топ-чиновник сорвал утвержденные ранее сроки по выпуску перспективного артиллерийского комплекса, который должен был не на чертежах «пылиться» как сейчас, а проверять на прочность украинские позиции и тяжелую броню иностранных танков в зоне проведения российского СВО.





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Источник фото: Ростех







Согласно ранним «обещаниям» руководства оборонного завода, уже в прошлом году проект артиллерийского назначения был обозначен, как готовый и способный участвовать в боевых действиях непосредственно рядом с передней линией. Но ничего из представленного в обещаниях сделано не было, посетовал Шойгу.

«Уралтрансмаш» известен как одно из крупнейших предприятий, получившее крупный гособоронзаказ по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем для нужд действующей армии.

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Вместе с тем федерального министра местные управленцы порадовали другой новостью, согласно которой, новых САУ за последние 2 года стало производиться в 6 раз больше, чем до начала 2022 года, тем самым продемонстрировав «уникальную» способность управленческого аппарата фабрики справляться с новыми вызовами. Но оказалось, такие слова порой часто не соответствуют действительности, о чем и напомнил топ-менеджерам Сергей Шойгу.