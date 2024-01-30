ВСУ без западной помощи и свежих тактических решений не удержать даже этот город-крепость

Каждый новый день удержание пригорода Донецка для украинской армии – города Авдеевка, становится всё более тяжелым и трудным по целому объективному ряду военно-политических причин. И пока в Киеве происходит подковерная борьба за отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, ВС Украины не контролируют уже 10% своего самого крупного и крепкого оплота на Донбассе. Так же из-под контроля авдеевского гарнизона ВСУ «уплыли» прекрасная для обороны промышленная промзона и частный сектор.





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Вместе с тем ход развития событий благоприятствует продвижению российско стороны, которая за прошлый месяц установила контроль юго-восточного промышленного участка рядом с местной кольцевой дорогой. Но на этом успехи не закончились и группа российских штурмовиков сходу ворвалась в живой сектор городской округи. Следующим вполне логичным шагом со стороны российского Генштаба будут попытки прорыва в зону многоквартирной застройки «Химик». На сегодняшний день ВСУ худо-бедно удается купировать этот прорыв, но так не может продолжаться бесконечно, так без ротации и угнетаемые постоянными штурмовками украинские войска слабеют, как и выбивается тяжелая бронетехника, которую просто так по простреливаемым текущим логистическим маршрутам в осаждённый город не провезешь.





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По словам военного эксперта Юлиана Репке, под контролем ВС РФ находится около 10% Авдеевки и дальнейшие ходы весьма тарированы, но для ВСУ каждый из таких сценариев не несёт в себе ничего хорошего, уверен штатный аналитик Bild.