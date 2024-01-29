Теперь устаревшая, но не бесполезная бронемашина служит российским интересам

Американский ленд-лиз работает, но только не в ту сторону, в которую рассчитывали в Киеве. Теперь вместо работы на украинскую армию, старый, но неприхотливый легкобронированный вариант транспортного средства для гусеничного десанта пехоты, служит «извозчиком» на стороне российской армии. В этом легко убедиться, лишь увидев репортаж «РИА Новости», заснявшей исправный американский БТР «M113», лихо утрамбовывающий пласты снежной массы на артемовском направлении. Кстати именно под Бахмутом заокеанская продукция и попала в руки отечественным бойцам, получивших доступ к броневику в исправном состоянии. О законном военном трофее рассказал военнослужащий с полевым позывным «Черемуха».





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Источник фото: Википедия





Как повторил свой рассказ российский солдат, хотя «Сто тринадцатый» и был на ходу, ему все равно потребовался должный дополнительный уход со стороны ремонтной роты. И после некоторых манипуляций российского инженерного подразделения, он снова в строю, но теперь «на правильной стороне», резюмировал боец.









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Как транспортер личного состава, защищенный легкой броней, «М113» появился в рядах американской армии в начале 1960 года. И стал одним из самых массовых: свет увидели не менее 88 тыс. таких боевых единиц. И хотя в самих США его называют устаревшим с недостаточным уровнем бронирования и живучести, он активно используется вооруженными силами ряда государств, в том числе поставляется на Украину. Причем последняя рада и такому подарку, так как сама не располагает необходимым количеством бронированных машин для подъезда к собственным передовым позициям. А иметь в своем распоряжении изготовленный пускай и 60 лет назад, но всё-таки предоставляющий дополнительную гарантию защиты от стрелкового оружия и лёгких осколков транспортёр, не совсем плохая идея.