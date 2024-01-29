Чем в таком случае будет полезен своим партнерам Киев, бывший генерал умолчал

Дальнобойные высокоточные ракеты, которыми Украина собиралась победить Россию, или хотя бы на метр стать ближе к статусу таковой, безвозвратно были потеряны во время «внезапного» удара ВКС РФ, когда дорогостоящие образцы были уже готовы направиться к месту боевого дежурства. Теперь у ВСУ нет своих огневых средств поражения, способных нарушить логистические коридоры российской армии и подорвать уровень снабжения её же группировки в зоне СВО. С такими печальными известиями публично поделился Сергей Кривонос, в бытность свою командовавший военным спецназом на Украине.





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Бывший генерал армейского спецназа ВСУ Сергей Кривонос





Отставной генерал рассказал, что до конца декабря прошлого года Украина могла без участия Запада наносить «упреждающие удары» вглубь российских территорий с помощью комплекса «Ольха», запускаемого с одноименных пусковых площадок РСЗО. Точно такими же были ракеты семейства «Нептун», основанные на советских разработках, предназначенные для потопления надводных сил. Но в последние недели декабря переоборудованные и для проведения наземных операций. Но теперь, в связи с превосходным уровнем осведомленности российского Генштаба о том, где такие ракеты производились, КБ «Луч» перестал функционировать, уничтоженный точным прилётом.





"Нептун" .Источник фото: Российская газета





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А ведь для Украины это было пожалуй единственное предприятие, способное благодаря глубокой научной и промышленной базе, возможность создавать передовые ракетные разработки. Теперь для появления новых ракет необходимо подождать неопределенно долгое время. Сама Украина с новыми вызовами справиться не сможет, резюмировал отставной генерал. И всё что могут сделать ЕС и США, это поделиться своими ракетами с ВСУ.