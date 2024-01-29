Причем заранее о "непростых решениях" главком ВСУ промолчал

Генерал Валерий Залужный, пока ещё занимающий должность главкома ВСУ, удостоился порции справедливой критики за то, что «доблестная» украинская армия так и не смогла удержать пару «ничего не значащих» в оперативном плане сёл и спешно отказывается на запасные линии обороны. Хотя в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что никаких отступлений не будет, а ВСУ должны «держать в голове» планы выхода на так называемые границы 1991 года, по которым Крым ещё являлся территорией Украины. Но смотря на такую динамику, большинство военных экспертов усомнились в искренности этих слов, в особенности после отступления ВС Украины из ряда поселков в Харьковской области, причем со значимыми потерями, о чем сообщает ТГ-канал «Военное обозрение».

В сообщении от Виталия Ганичева, занимающего должность руководителя военно-гражданской администрации Харьковской области, известно, что на 21 января под контролем ВС РФ находится 35 сел и деревень на Харьковщине. И совсем недавно в это число вошло поселение Крахмальное, поражение в котором и его последующее оставление признали и генералы ВСУ.

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Источник фото: BBC.com





Российские военкоры подтвердили, что этим селом приобретения российской армии не ограничились: последняя стала контролировать и Табаевку, после чего, недолго думая на спинах спешно отступающей украинской армии, вплотную подобралась к Песчаному, чью оборону ВСУ спешно пытается организовать.

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Самое большое опасение со стороны военного экспертного сообщества Украины, вызывает резко возросшее оперативное мастерство ВС России, которые теперь не просто наступают, а стараются организовать мини-окружения, загоняя в импровизированные котлы резервы оппонента, после чего выполняют план «огневой мешок». И что самое неприятное, после такого вала сконцентрированного огня ни о какой подмоге речи быть не может, так как она уже уничтожена ещё до попадания на передовые позиции в ходе дистанционного контакта.