Мастер-класс как надо управлять фронтовым бомбардировщиком с повреждениями лишний раз прославил пилотов-асов ВКС РФ

Повышенная выживаемость и запланированная ещё на заводе-изготовителе стойкость российского фронтового бомбардировщика Су-34, позволили последнему без происшествий в ходе приземления осуществить посадку на одну оставшуюся стойку шасси во время посадки на аэродром вблизи передовых позиций.

С соответствующей надписью к фотографии чудом уцелевшей в одном из боев «Сушки» загрузил в сетевое пространство известный военблогер «FighterBomber».

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Источник фото: google



Из интересных деталей можно отметить, что хотя «тридцать четвертый» управляется парой пилотов, одна из половин защитного бронестекла сброшена, что свидетельствует о том, что штурман-пилот вынужден был под давлением обстоятельств катапультироваться ранее и командир один совершил посадку на близлежащую взлетную полосу. Позже выяснилось, что штурман самостоятельно вышел в расположение российских войск.

Источник фото: ТГ-канал "FighterBomb"



Также эксперт рассказал, что самолет имеет три точки опоры в качестве стоек для посадки и взлёта, но если одна из стоек не раскрылась, можно совершить удачную попытку приземления на основной элемент передней стойки. Это касается правила, когда не работают сразу две задних стойки или одна из них. Если из них отключена одна, то попытка посадить машину на одну боковую стойку и передний посадочный элемент, непременно вызовет в силу объективных физических законов опрокидывание всего самолета.

Поэтому пилот принял решение осуществить посадку имея одну точку опоры и заднюю часть фюзеляжа самолета.

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Цена одного современного Су-34 со всеми модернизационными пакетами доходит до нескольких миллиардов рублей.