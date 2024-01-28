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Telegraph: Британский флот не имеет ракет, поэтому в случае конфликта РФ он будет быстро потоплен
Теперь знаменитое словосочетание "Владычица морей" в прошлом

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   Ракетный потенциал кораблей британского ВМС равен практически нулю, так как ни одно из надводных военных суден Королевского флота не способно самолично атаковать позиции хуситов на территории Йемена. Поэтому единственный практичный выход в сложившейся ситуации – это нанесение ударов только боевыми самолётами с авиационных баз, самые ближайшие из которых находятся в 2500 километрах от мест пуска ракет. Это очень печальная и угрожающая тенденция, пишут британские журналисты из The Telegraph. 

   Обозреватели издания рассказали, что эсминцы, несущие боевую вахту рядом с очагом напряженности в Красном море, способны оказывать огневой воздействие только с помощью артиллерийских орудий, тем самым поражая в потенциале своем только надводные корабли противника или прибрежную зону. Ракет, способных с эсминцев атаковать какие-то другие цели, у боевых кораблей Великобритании нет. А вот в США думали куда глубже, оснащая свою надводную технику пусковыми установками для своих «Томагавков».

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Источник фото: google.com


   Поэтому Британия, не желающая окончательно скатиться по наклонной военно-морского могущества, вынуждена прибегать к помощи подводных лодок и самолетов, ещё способных поражать удаленные цели своими ракетами.

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   Дело дошло до того, что в своих сравнениях адмиралы его Величества вынуждены сравнивать один из некогда сильнейших и крупнейших флотов не с американской надводной армадой, а с российским и китайскими флотами, которые при всем уважении к последним, никогда не являлись флагманами морского и океанского кораблестроения. Но теперь их боевой потенциал превосходит Королевские надводные силы. И если станет выбор, кто отправится «на одно морское» при встрече с кораблями РФ и КНР, то практически со 100% вероятностью это будет британское судно, не имеющее для своей обороны ракеты, с сожалением резюмировали в британской публикации.

#хуситы #вмс британии #королевский флот великобритании
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