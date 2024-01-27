Скорострельность в 10 выстрелов в минуту делает пребывание на передовой с противоположной стороны для оппонента достаточно рискованным делом

«Универсальный калибр», пригодный для использования как мин, так и снарядов от десантной версии самоходки «Нона», появился в зоне проведения российской спецоперации на Украине. Таким стал выстрел из миномёта 2Б23 «Нона-М1» калибра 120-мм, показывающий достаточную артиллерийскую «всеядность». Демонстрационное видео, где минные снаряды летят в направлении украинских окопов на купянском векторе атак, загрузил в Сеть официальный ТГ-канал российского МО.





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Источник фото: ianed.ru







Миномёт создали в ЦНИИ точного машиностроения, где в отличие от «классических» вариантов миномётных установок типа «Поднос» или «Сани», каналы ствольной установки «Нона-М1» оснастили 40 нарезами. Последнее инженерное изыскание, как писалось выше, в случае необходимости позволяет портировать снаряды от десантной САУ 2С9 «Нона-С», стреляя последними как обычными минами.





Источник фото: скриншот из видео







Помимо собственно удобства заряжения и повышенной безопасности и при производстве выстрела, нарезы в «Ноне» увеличивают дальность, когда в версии активно-реактивных снарядов такой снаряд пролетает практически 13 километров и точность выстрела, превращаясь одномоментно в ту самую лучшую боевую эффективность, и вызывая куда меньшее загрязнение ствола, чем если бы последний был гладкоствольным. Скорострельность миномета доходит до 10 выстрелов минуту; походный вес – 514 килограмм, боевой – 420 кг.









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Данный миномет предназначен для поражения живой силы, легкобронированной техники и полевых фортификационных сооружений. А интеграция его в дуумвират с новым универсальным беспилотником «Гортензия-7» в разведывательном варианте, позволит наносить огневое поражение за считанные секунды, снизив кратно шанс успеть отойти своему оппоненту.