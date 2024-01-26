Зона покрытия одного такого выстрела составляет 900 квадратных метров

Инженерные подразделения штурмовой бригады «Север-V» смогли перенести морской бомбомет РБУ-6000 для использования на сухопутный театр военных действий. Теперь предназначенный для разрушения подводных лодок надводный аппарат, стал использоваться для поражения живой силы и укрепленных украинских позиций на Артемовском направлении, где мощное ударное воздействие «глубоководных» бомб заставляет украинских военнослужащих ещё глубже «вжиматься» в сырую землю для увеличения шансов остаться боеспособными. Снаряды, малого того что весят 120 килограмм, так ещё получили дополнительную порцию усиливающего огневое воздействие боеприпаса разрушающего состава.





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Всё дело в дополнительной смеси, добавляющей «огня» 120-кг бомбоснаряду, в качестве дополнительного материала, обогащенного тротилово-гексогенным составом. Но это ещё не все переделки фронтовых конструкторов. По своей структуре каждая бомба внутри пустотелая. В общем есть поле для технических изысканий, как сделать каждый разрыв бомбы более губительным. Для этого во внутренний объем сфер добавляются мелкие шайбы, болты и различные миниатюрные стальные шарики.





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Известно, что доработанный такими манипуляциями артиллерийский снаряд при удачном своем использовании способен покрыть поражающим воздействием площадь в размере 900 квадратных метров. Именно огненный дождь, состоящий сплошь и рядом из морских бомб, помогает в должной мере при штурме населенного пункта Богдановка, добираясь даже до углубленных точек обороны украинской армии.









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А российская передвижная ствольная артиллерия, в лице 122-мм «Гвоздики», получила во время доработки штатных боеприпасов, увеличенную дальность стрельбы, превышающую 15 километров при выборе обновленного боеприпаса.