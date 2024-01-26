Быстрая, легкая и скорострельная техника очень мешает украинским солдатам ходить с "непокрытой головой"

Снаряды для 122-мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» получили ряд заводских улучшений и смогли преодолеть на испытаниях свою былую дальность полета, ограниченной 15 километрами. Новые снаряды уже вовсю используются на Донбассе ведущими наступательную активность российскими войсками. Осколочно-фугасные заряды не дают поднять головы украинским обороняющимся и заставляют первых большую часть времени проводить в подземных оборонительных сооружениях.

Новость о том, что у российских артиллеристов появилась долгожданная новинка из мира отечественных боеприпасов, корреспонденту ТАСС сообщил один из российских артиллеристов, объяснивший, что новая разновидность зарядов летит дальше и эффективней прошлой модели. Раскрывать точные тактико-технические характеристики офицер по понятным причинам не стал.

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Источник фото: Военное обозрение





Семейство САУ 2С1 «Гвоздика» относится к передвижным артиллерийским комплексам и поступившим на вооружение ещё советской армии в 1970 году. В качестве гусеничного шасси для самоходки был выбран универсальный бронетранспортер МТ-ЛБ, совмещенный со 122-мм пушкой Д-30. И в отличие от своих зарубежных коллег, этой самоходке по плечу преодоление водных преград «прямо из коробки» – для этого не надо подготавливать технику к погружению для преодоления по дну или устанавливать отдельный водомётный движитель. Своими силами самоходка может плыть по водной поверхности со скоростью до 4,5 км\ч, а при выезде на асфальтовую дорогу набирать до 60 км\ч. Как только дело доходит до бездорожья, скорость снижается до 30 км\ч.





Противодронный "Мангал". Источник фото: Известия





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В качестве экипажа у САУ 4 человека – командир машины, механик-водитель, наводчик и заряжающий. Броня самоходной пушки позволяет выдержать попадание стрелкового вооружения и мелких осколков. В современных условиях СВО технику дооснащают решетчатыми экранами и противодронной защитой от беспилотных ударных средств ВСУ.