Всегда можно вернуться "к корням" и в качестве первичного средства ПВО использовать баллисту

Военно-политическое руководство Украины сейчас находится в том положении, что практически все его мысли заняты тем, что будет с защитой важнейших наземных объектов, в том числе и военного назначения, если зенитные ракеты для пусковых установок закончатся. А ведь этот момент может настать практически в любое время, так как непохоже, что российская сторона «устала» подымать в небо свои стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3, как и невидно дефицита российских ракет, во множестве своем только вчера атаковавших украинскую территорию с важнейшими военными базами и целями. Так в самом защищенном ПВО городе на планете, как утверждают в ряде украинских публикаций, столичном Киеве, как минимум прозвучало шесть взрывов-прилетов. А что говорить о менее «важных» городах, где прилеты практически не отражаются, что отображено в свежайших сводках украинских зенитчиков, когда было озвучено, что во время ракетного налёта от 23 января, было сбито только 50% всех выпущенных российских ракет.





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Источник фото: РЕН-ТВ







О том, что скоро руководство ВСУ может достичь той черты, что западные ЗРК просто перестанут сбивать российские боеприпасы, из-за полного отсутствия боекомплекта, рассказал журналист немецкой прессы в лице Die Welt* – Пауль Ронцхаймер. По словам репортера, американские комплексы ПВО Patriot «молчат» – для них нет дорогостоящих высокоточных снарядов из-за ситуации в американском Конгрессе, когда местные парламентарии в жарких спорах не могут прийти к единому мнению по внутриполитическим вопросам и поэтому неспособны большинством одобрить поставку военной помощи Украине.

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