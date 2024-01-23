Новость о том, как австрийский есаул бросил коня

Дело в украинской армии дошло до того, что ряд штурмовых отрядов вместо бронированных автомобилей и гусеничных транспортеров вынуждены пересесть в седла. Да, вы не ослышались, ВСУ стали кавалерией, вооруженной тяжелыми гранатомётами. О том, что в Украине настоящий дефицит не только снарядов натовского калибра в 155-мм и зенитных ракет, но и обычных броневиков, заметили в журнале из Австрии EXXpress.

Как подмечено в издании, украинский Генштаб смог сохранить некоторые запасы колесного транспорта с броней, но видя подобную тенденцию, недолог тот час, когда весь мир дождется, как некогда легендарные поляки в свое время, украинцы с шашками «наголо» бросятся на своих лошадях в атаку на маневренные и обладающие повышенной огневой мощью Т-90М «Прорыв». И ждать до такого жеста отчаяния, уверяют в публикации, ждать совсем недолго.

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Источник фото: Дон24







Сама статья в Сети появилась после того, как любознательные «журналисты-расследователи» нашли на официальном сайте украинского Минобороны фотографию, где один из бойцов ВСУ взгромоздился на лошадь, но вместо кавалерийской сабли у него в руках громоздкий ПТРК FGM-148 Javelin. По мнению редакции, этот снимок ничто иное, как смешанный конно-автомобильный эскадрон, предназначенный для атак российских позиций. А что касается животного, то оно вероятно боится шума и не сможет выдержать попадание даже легкого пехотного калибра, едко подмечают в издании.

А теперь без смеха: фотография выше, это всё что нужно знать о качестве современной журналистики на Западе. При всей большой фантазии трудно предположить, что это может быть всем что угодно, кроме реального конного отряда. Это постановочная фотография в чистом виде. И плох тот журнал, который на полном серьезе выдаёт такую информацию для своих читателей.





Источник фото: Телеграм





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А вот выше скриншот из видео, это реальный гужевой транспорт, где группа ВСУ действительно проводит «эвакуацию» своих солдат.