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Madarator
В России создают самолёт шестого поколения со скоростью до 4,3 Маха в рамках проекта ПАК-ДА
Скорость полета истребителя позволит догонять многие ракеты

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   Россия получит самолёт шестого поколения. И таковым окажется перехватчик МиГ-41, как самый первый боевой борт такого уровня. Передовой истребитель проходит по проекту создания перспективного авиакомплекса дальнего перехвата. О том что будет представлять собой в общих чертах «ПАК-ДП», рассказал замглавы комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

   По словам сенатора, несмотря на высокий уровень развития истребительной авиации в родном отечестве, авиаторы и конструкторы не стоят на месте, в режиме 24\7 совершенствуя ныне стоящие на вооружении авиационные комплексы и придумывая новые.

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   Так же бывший командующий ВКС РФ рассказал, какие задачи стоят перед истребительными соединениями, необходимыми любой современной армии как воздух. По словам отставного военачальника, такие авиационные группы отражают нападение, осуществленное посредством воздушно-космической среды, защищают наземные силы и стационарные объекты повышенной важности от налёта авиационных отрядов вероятного оппонента.


Источник фото: Дзен-канал "Техносфера"


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   О новом проекте известно, что МиГ-41 должен заменить собой известный сверхзвуковой носитель «Кинжалов» МиГ-31, летавший сначала под красными звездами в СССР, затем перешедший «по наследству» в армию России. Сейчас перспективный перехватчик проходит по базе данных как опытно-конструкторские изыскания и по ряду косвенных признаков, обозначенных на выставке «Армия-2017» бывшим гендиром АО «РСК МиГ», в своем максимальном скоростном режиме будет способен разгоняться до предельных скоростей в 4,3 Маха. Ко всему этому присовокупляются функции низкой радиолокационной заметности и возможность действовать в режиме так называемой сетецентричности, взаимодействуя с другими участниками боевой операции в режиме реального времени.

#истребитель шестого поколения #миг-41 #пак-дп
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