Таким танкистам что белку в глаз бить на охоте, что малоразмерный дрон "пушечным ядром" приземлить

Уже ни для кого не секрет, что российская спецоперация на Украине стала кладезем различного рода редких кадров и целым набором невероятных случаев и совпадений. А потом такие ролики расходятся по всему миру, а западная пресса в виде различных платформ и линеек с удовольствием их тиражирует, создавая себе многомиллионные просмотры и бесплатную рекламу, и тем самым хорошо зарабатывая.

Хорошим кандидатом в рамках проекта «Видео дня» можно назвать превосходную работу российского танкового экипажа, когда бурятские военнослужащие на своем современном ОБТ показали тот самый случай, «когда белке в глаз», сбив с танкового 125-мм оружия летящий на высокой скорости FPV-дрон.

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Источник фото: news.ru

Для пущей впечатлительности только представьте, что «базовый» вариант FPV-дрона занимает всего лишь 30 на 30 сантиметров плоского пространства, если смотреть во фронтальной плоскости. И такой объект не просто висит на одном месте в воздухе, а движется на вас со скоростью среднего автомобиля. Каковы шансы сбить такой малоразмерный объект не из скорострельного пулемета?

Источник фото: ТГ-канал "Dambiev"

Ответим так, согласно предварительным математическим изысканиям и комплексной теории вероятности у вас фортуна исчисляется только в скромных миллиардных долях процента.

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Что и продемонстрировали закаленные суровыми условиями своей малой Родины бурятские танковые асы, показав тот недостижимый уровень боевого мастерства, от которого так млеют западные военные эксперты, «рассказывая», что условный автомат Калашникова вкладывается в руки любому россиянину уже с момента рождения, а умение владеть на уровне «небожительства» танковой пушкой - любому бурятскому военному.