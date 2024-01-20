А ведь не прошло три дня, как границу только-только разблокировали

Совсем недавно польские перевозчики добились мирового соглашения с местным правительством и сняли многомесячную блокаду государственной границы с Украиной. Но радость официального Киева, потерявшего за время гражданской акции польских дальнобойщиков около 1 млрд. долларов, оказалась преждевременной. Стало известно, что «упавший флаг» граничной блокады подхватили польские же фермеры, пообещавшие, пока что не блокировать пограничные переходы, но начать немедленно ограничить движение по общегражданским дорогам внутри республики. Во всём «виноватой» по какому-то злому року оказалась опять Украина, чье зерно, отличающееся невероятной дешевизной, заполонило ЕС и в частности Польшу, резко снизив доходы местных сельхозпроизводителей. Помимо экономических отношений правительства с Киевом, польских аграриев не устраивает политика ЕС.





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Источник фото: Ammiac





А тем временем фермеры пообещали, что уже тысячи тракторов «на полных дизельных парах» только того и ждут, как появиться на внутренних дорогах для доведения своей общегражданской позиции.

И если работников сельского хозяйства правительство «не поймет», то только практически вчера разблокированная государственная граница между Польшей и Украиной снова станет труднопроходимой.

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И уже готовы первые требования: это введение квот для продукции с Украины. А ещё «лучше», если зерно восточноевропейской республики прямиком отправится в Азию и в Африку, заявили возмущенные демонстранты.