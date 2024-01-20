Это не танк Т-80, проскакивающий грязевые болота сходу, благодаря газотурбинному ГТД-1250

Американский бронетранспортёр M1126 Stryker оказался не готов ко встрече с украинскими направлениями, по недоразумению названных здесь дорогами. В мировую Сеть загрузили кадры колесного броневика, беспомощного и увязшего в украинской грязи. Последняя мало того что мешает продвинуться вперед, так ещё «предательски» налипает на колесные протекторы бронированного транспортного средства, после чего никакое движение в никаком направлении невозможно в принципе.





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Источник фото: РИА Новости





Видеозапись, мигом растиражированная удивленными пользователями соцсетей, показала, как украинские военнослужащие, используя классическую пехотную лопату, прилагают все усилия для вызволения из липкого грязного плена своей драгоценной бронетехники. Но желания так и не совпали с возможностями солдат.





Источник фото: скриншот из видео





Что примечательно, негативных комментариев эти БТР удостаивались не только от своих украинских пользователей, подивившихся на то, как созданная для боевых действий спецмашина, предназначенная для боев отнюдь не на ухоженных американских шоссе и автострадах, так и не смогла «вывезти» цепкий донбасский чернозем. В американской армии претензии к своему Страйкеру заключались в слабой надежности узлов и механизмов броневика и скромной защищенности, явно недостаточной для зоны конфликта высокой эффективности.









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Предположительно, что застрявший Stryker принадлежит элитной 82-й ДШБр ВСУ, в которой украинские десантники минувшим летом безуспешно пытались достичь побережья Азовского моря. Именно переданные очевидно с этой целью 19-тонные машины, вооруженные легким пехотным пулеметом вместе с тяжелым 12,7-мм M2 Browning, должны были позволить на максимальной «скорости» в 97 км/ч добраться штурмовикам до Бердянска или хотя бы до Токмака.