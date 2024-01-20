Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Американский БТР Stryker оказался бессилен против украинской грязи и застрял на обычной грунтовке
Это не танк Т-80, проскакивающий грязевые болота сходу, благодаря газотурбинному ГТД-1250

реклама

   Американский бронетранспортёр M1126 Stryker оказался не готов ко встрече с украинскими направлениями, по недоразумению названных здесь дорогами. В мировую Сеть загрузили кадры колесного броневика, беспомощного и увязшего в украинской грязи. Последняя мало того что мешает продвинуться вперед, так ещё «предательски» налипает на колесные протекторы бронированного транспортного средства, после чего никакое движение в никаком направлении невозможно в принципе.


реклама

 Источник фото: РИА Новости


   Видеозапись, мигом растиражированная удивленными пользователями соцсетей, показала, как украинские военнослужащие, используя классическую пехотную лопату, прилагают все усилия для вызволения из липкого грязного плена своей драгоценной бронетехники. Но желания так и не совпали с возможностями солдат.


   Источник фото: скриншот из видео


   Что примечательно, негативных комментариев эти БТР удостаивались не только от своих украинских пользователей, подивившихся на то, как созданная для боевых действий спецмашина, предназначенная для боев отнюдь не на ухоженных американских шоссе и автострадах, так и не смогла «вывезти» цепкий донбасский чернозем. В американской армии претензии к своему Страйкеру заключались в слабой надежности узлов и механизмов броневика и скромной защищенности, явно недостаточной для зоны конфликта высокой эффективности.



рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Предположительно, что застрявший Stryker принадлежит элитной 82-й ДШБр ВСУ, в которой украинские десантники минувшим летом безуспешно пытались достичь побережья Азовского моря. Именно переданные очевидно с этой целью 19-тонные машины, вооруженные легким пехотным пулеметом вместе с тяжелым 12,7-мм M2 Browning, должны были позволить на максимальной «скорости» в 97 км/ч добраться штурмовикам до Бердянска или хотя бы до Токмака.

#stryker #m1126 stryker #stryker застрял в грязи
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Сети опубликовали кадры с огромной пробоиной в броне броневика Stryker ВСУ
Из-за острого дефицита бронетехники бойцы ВСУ эвакуируют даже горящие в моменте броневики Stryker
Кумулятивная струя российской ракеты пробила корпус БТР Stryker насквозь и подпалила технику ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый завод по производству грузовиков
27
ИноСМИ: ВС России проверяют возможности своих РЭБ, отключая на половине Польши GPS-сигнал
8
Мировые производители лития терпят убытки — металл не оправдал возлагаемых на него надежд
3
AMD снизила цену Radeon RX 7900 XT на $100, чтобы конкурировать с новой RTX 4070 Ti Super
14
Физики изучили самую далёкую галактику во Вселенной и обнаружили чёрную дыру невозможной массы
8
Завершаются лётные испытания дрона-камикадзе Ястреб, способного заменить собой БПЛА Герань-2
1
В ГУР МО Украины признали, что Россия за год значительно усовершенствовала свои крылатые ракеты
1
Sharp показала новый тип экранов без подсветки
+
Два лунных модуля готовятся к посадке
2
Galax GeForce RTX 4070 SUPER HOF OC Lab станет самой быстрой видеокартой этой модели
1
Съёмки кинофильма «Гладиатор 2» завершились
+
На ТВ отменили премьеру телесериала «Слово пацана»
7
Reuters: Запад хотел бы конфисковать замороженные активы России на $300 миллиардов, но не знает как
+
Иностранные эксперты назвали стоимость лётного часа для некоторых типов западных боевых самолётов
2
Опубликовано самое четкое изображение черной дыры в истории
+
ВС РФ впервые использовали для удара редкую 4-тонную ракету П-35 - украинские СМИ
4
Бразилия побила рекорд по продажам агропромышленного экспорта
+
Украина получит дюжину танков Leopard 2, но поставка состоится только летом
+
Белая версия мощного вентилятора Arctic P12 Max получила другой подшипник
4
В США крипто-майнеры вынуждены останавливать свои фермы в связи с обрушившимися на Техас холодами
2

Популярные статьи

Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
14
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
59
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
5
Что известно о возможном применении ВС РФ гигантской сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М44
+
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
52
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
22
Небольшой обзор фильмов ужасов, где действие происходит на корабле
+
Синергия Xbox series S и Diablo IV
2
Как защититься от телефонных и интернет-мошенников — 5 главных правил
7
Samsung Galaxy S24 vs. S24+ vs. S24 Ultra основные характеристики
4

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
10:23
Заметь, я назвал факт, а дальше ты как девочка сам что-то придумал, сам на это обиделся и сам начал активно возмущаться. Добавлю лишь ещё один факт: в США нет ни одного заблокированного сайта. Потому ...
В МИД РФ прошла встреча с делегацией движения ХАМАС
beltar
10:18
Пробовал начать в первую часть, не понял, где искать камни в обучении, игра вообще бесила всем, от озвучки с акцентом, до отсутствия нормального UI под PC, удалил на фиг.
Обзор игры A Plague Tale: Requiem - чума на оба ваших дома
Дмитрий Коновалов
10:17
Лучше rx580 взял бы она дешевле у нас новая до сих пор продается
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
Евгений Томин
10:13
Будет провал как у Висты
Французский политик призвал Париж выйти из НАТО на фоне «ускорения гонки к Третьей мировой войне»
Kutuz
10:11
Весной там вторая фаза уже начнётся))
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
beltar
10:11
А с чего ты решил, что меня должно интересовать мнение маргиналов от AMD? У меня, например, знакомый с RX 580 остался недоволен драйверами. То она есть эта производительность, то ее нет.
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
Kutuz
10:10
По 12 - с 10:00 до 22:00
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
beltar
10:07
Интересно, а почему те, у кого стоит nVidida сказки про AMD не придумывают.
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
VL86f
10:03
Может лучше на Ютубе?
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Руслан Знамов
10:03
А ещё в Громе Войны его в боевой пропуск новый запихнули ))) Вот же совпадение ))))
Об американском лёгком танке M551 Sheridan, получившем боевое крещение во Вьетнаме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем