Такой словесный демарш может дорого стоить украинскому лидеру

Китайский премьер Ли Цян после консультаций с официальным Пекином отказался увидеться с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Причем было известно, что текущий глава Украины очень хотел увидеться с высокопоставленным китайским чиновником в Швейцарии. Но ничего не добился и отправился без конкретных результатов в Киев. Такой ход китайской стороны сильно разочаровал текущего хозяина Банковой, пишет Politico. И этот вывод вполне себе закономерен, стоит лишь узнать, что Зеленский после отказа Ли Цяна, взял да выпалил в порыве эмоций, что встреча со вторым лицом в китайской властной иерархии, это якобы «не его уровень», как президента суверенного государства.





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Источник фото: РБК





В публикации особенно отмечается, что решение Ли Цяна избежать любой ценой встречи с глазу на глаз с украинцем было вполне себе осознанной избранной тактикой. Причем свободное время в плотном расписании китайского премьер-министра на 100% было. Один из высокопоставленных и осведомленных американских чиновников в откровенной, но анонимной беседе с журналистом газеты прямо заявил, что Россия особенно настаивала в тайных переговорах с китайской стороной о недопущении последней всяческих дипломатических контактов с официальными лицами Киева.

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Вместе с тем в украинской делегации заявили, что это в их форумном расписании не было времени для встречи с китайскими дипломатами и чиновниками, да и не больно нужны были подобного рода встречи Киеву. Причем такие неприятные слова для КНР и его руководства были повторены не единожды.