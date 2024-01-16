Реактивная тяга в 4100 кгс "опрокинет" кого угодно

Довольно необычный случай произошел в небесном пространстве российской спецоперации на Украине, где воочию пересеклись, сами того не зная, два оппонента из различных противоборствующих сторон. Со стороны ВКС РФ этим представителем оказался прославленный штурмовик Су-25, спешащий по своим «фронтовым делам». А со стороны украинской армии это был FPV-дрон, пытавшийся добраться до российских позиций.





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Источник фото: Сделано у нас







Столкновение двух «эпох» произошло где-то в районе необъятной линии боевого соприкосновения, протянувшейся с севера на юг на гигантское расстояние в 2000 километров. И казалось бы, как в таком необъятном воздушном океане, где так много простора и свободы, могла случиться такая неожиданная встреча яркого представителя пилотируемой авиации и представляющего новое поколение воздушных аппаратов, управляющихся без участия человека в качестве пилота БПЛА.

На представленных кадрах можно наблюдать редкое явление пролета российского «Грача» Су-25 в непосредственной близости от FPV-дрона ВСУ, чуть ли не сдувая его на земную поверхность плотным воздушным вихрем от своего работающего турбореактивного двигателя Р-195, которых у дозвукового штурмовика 2 единицы. Но в последний момент баланс украинского дрона был восстановлен, благодаря чему мы и увидели захватывающие кадры избежавшего чудом своего разрушения украинского квадрокоптера.





Источник фото:ТГ-канал "Военный Осведомитель"







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Проект Т-8 эксплуатируется с 1981 года по сегодняшний день, выступая достойным штурмовиком во множестве конфликтов современной эпохи, включая и СВО. Две пары двигателей позволяют одноэкипажному самолёту разгоняться до 950 км/ч с массой максимальной боевой нагрузки, доходящей до 4 тонн. В качестве боеприпасов могут использоваться как управляемые\неуправляемые ракеты, так и свободнопадающие бомбы.