Когда "богат задним умом" и даёшь такой советы

Украине пора задуматься и перейти от неудачных попыток контратаковать российские позиции к окапыванию в глухой обороне. Новые обстоятельства требуют свежих решений. С такого рода неприятной констатацией текущего положения ВСУ в виде публикации Bloomberg поделился журналист Андреас Клут.

По мнению колумниста издания, самое время Владимиру Зеленскому поменять тактику и стратегию его армии. Кроме того, корреспондент располагает сведениями, что украинский президент получил «пояснительное письмо», в котором Джо Байден настоятельно рекомендует своему украинскому коллеге сменить общий контур поведения украинской армии. Под этим подразумеваются тяжелые неудачи проваленного летне-осеннего контрнаступления. И в следствие итогов которого украинская армия растратила весь свой наступательный потенциал.

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Источник фото: Лента







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Единственный здравый выход в сложившейся ситуации по мнению американской стороны, взять волю в кулак и «отменить» даже локальные попытки контратаковать российскую сторону. Иначе даже в таких непримечательных атаках силы ВСУ будет выбывать ещё быстрее, чем если бы они просто отсиживались в тотальной обороне. Вместе с тем помимо «нотаций», в письме якобы подчеркивается тот факт, что в нынешнем виде украинская армия представляет удручающее зрелище, состоящее из недокомплекта живой силы с редким присутствием исправной бронетехники, способной участвовать в боях. И было бы на 100% неблагоразумно разбивать всё это в финальной попытке исправить ситуацию, резюмируется в статье.