Американский "боливар" не выдержит сразу так много конфликтов

Напряженность на Ближнем Востоке возрастает, как и увеличиваются риски втягивания в потенциальные конфликты в этом неспокойном, вечно бурлящем регионе американской армии. О сложившейся ситуации рассказано в публикации The American Conservative.

В издании комментируют крайне непростую ситуацию, когда единственное желание официального Иерусалима сделать так, чтобы Белый дом начал участвовать в конфликте на стороне Израиля, осуществляя акты прямого действия. Но это не то, что хотел бы получить Вашингтон. Единственным правильным решением по мнению автора публикации, это просто взять и выйти с ближневосточного региона по части военной активности со стороны действий Пентагона.

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Источник фото: Militarycolumnist.ru







Например, приступить к выводу американского контингента из Ирака и Сирии, «забыть» про йеменских хуситов, перестать помогать Израилю в его потенциальном противостоянии с ливанской «Хезбаллой». Если Джо Байден не прислушается, то стоит ожидать, что прямая вооружённая конфронтация начнётся одновременно и сразу с Йеменом, Ливаном и гипотетически с Ираном.

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И тут уже не уверены в статье, потянет ли вчерашний мировой гегемон такого уровня множественные конфликты, вспыхивающие словно очаги. А если нет, то это будет невероятной силы удар по международному авторитету Вашингтона, уверены американские журналисты. Но ведь это ещё не всё – Овальному кабинету надо что-то «решать» с Украиной и её армией, которая без помощи США может окончательно отправиться в историческое небытие.