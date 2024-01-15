И правильно делают, что такое постапокалипсис, знают уже все

Официальный Вашингтон знает, что Россия является крупнейшим арсеналом оружия с ядерным принципом действия. Поэтому доведение ситуации до критической, а в некоторых моментах даже и без этого прилагательного, может сподвигнуть руководство РФ нажать ту самую «красную кнопку», либо нанести удар с помощью так называемого тактического ядерного оружия, держа на крайний случай в резерве межконтинентальные ракеты, способные стереть «весь мир в труху», как утверждается в легендарной фразе из российского фильма «ДМБ». Об опасениях, где Кремль принимает трудное решение и использует свои ядерные силы против оппонентов, решили рассказать в издании The Sunday Times.





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Источник фото: Sibnet новости





В публикации утверждается, что Белый дом прекрасно отдаёт себе отчёт, что эскалация в зоне украино-российского конфликта, вызванная передачей украинской армии вооружения с куда более дальнобойными тактико-техническими характеристиками, может потенциально привести к ядерному конфликту. Поэтому решение об отправке ВСУ дальнобойных ракет находится в «вечно» подвешенном состоянии.

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Сходные взгляды разделают и в Германии, где стремительно теряющий свою популярность федеральный канцлер Олаф Шольц, аналогичным способом выступает за введение ограничений возможности западных ракет, отправляемых украинскому Генштабу. По мнению немецкого политика, все такие передовые образцы вооружений должны иметь «ограничитель» дальности, чтобы ВСУ не смогли поразить какие-то цели на территории «Старой России», вызвав тем самым гнев Кремля. Который после потенциально возможного такого случая возьмется за свою «ядерную дубину».