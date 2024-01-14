Вертолётный десант показал свою жизнеспособность во время блестящей операции в районе Киева в 2022 году

Ударные десантно-штурмовые бригады, предназначенные для десанта в украинский тыл и последующего прорыва обороны ВСУ с незащищенной тыльной стороны, готовятся российским Генштабом. Тактика, прекрасно показавшая себя во время захвата важного военного аэропорта в Гостомеле недалеко от Киева, отлично зарекомендовала себя в феврале 2022 года, в день, когда началась российская спецоперация, пишет «Институт изучения войны».

Согласно информации американских экспертов, прорыв в потенциале своем возможный из-за действия таких групп, способен сломить действия украинской обороны сразу на нескольких отрезках протяженной ЛБС одномоментно. Подобные смелые маневры будут осуществляться силами вертолётной авиации, когда для успешного десантирования совсем не нужен будет парашют. О том, что так и будет, персонал специализированного института уверен, согласно российским же публикациям, где утверждается, что новосозданная 49-я отдельная десантно-штурмовая бригада, как раз и относится к так называемым легким подразделениям, способным выполнять «специализированные» задачи.

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Источник фото: Военное обозрение





Что интересно, десантное подразделение бригадного уровня будет подчинено не командованию ВДВ, а сухопутному, действуя согласно планам наземного руководства. Главная функция вертолётного десанта – проломить оборону ВСУ с тыла, обеспечив зону повышенного давления вкупе с пехотными штурмами «фасада» украинской обороны.

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И как вспоминают в публикации, подобный опыт хотя в ВС РФ и «забыли», в СССР умели «в спецназ», демонстрируя невероятные навыки воздушных диверсий, захватывая за считанные минуты аэродромы Чехии, во время так называемой «Пражской весны».