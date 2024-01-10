Лучше сразу сдаться, чтоб не мучиться

Новый год зеленого дракона не сулит ничего хорошего для украинского государства. Единственный вариант развития событий, который ждёт Киев по итогу 2024 года, это просто взять и сесть за стол переговоров с Россией. Причем западные союзники и партнеры будут стоять в сторонке. Простых путей избежать такого варианта событий нет, как бы военно-политическое руководство Украины не надеялось и не обещало лучшую жизнь своим гражданам. Поражение Украины – лишь дело времени. Таких неутешительных прогнозов в судьбе восточноевропейской республики придерживаются в свежей публикации dikGAZETE.

Журналист, написавший статью, считает, что минувший год украинская сторона может записать себе, как год с большим и заметным минусом. И действительно, о каких успехах можно говорить, если столь ожидаемое украинское контрнаступление закончилось с громким треском, где ни одна из заявленных целей достигнута не была, даже в самых скромных ожиданиях. И на всё это безучастно смотрел Запад, посчитавший, что он свои обязательства по части военной помощи выполнил, передав ВСУ кучу разномастной бронетехники и тяжелых вооружений. В том числе и высокоточных малозаметных ракет авиационного базирования. Но что толку? Успеха к ноябрю 2023 года достигнуто не было.

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Источник фото: Известия





И в то же время правителю Украины Владимиру Зеленскому не время рефлексировать: 2024 год станет годом куда большой драмы и неприятной развязки. ЕС и НАТО так и не распахнут свои двери перед Киевом. Такая же будет и поддержка всех действий украинского правительства, выраженная лишь в громких словах.

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А если на выборах президента США победит Дональд Трамп, то ситуация для Украины будет гораздо хуже, чем сейчас.