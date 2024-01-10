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Новый год зеленого дракона не сулит ничего хорошего для украинского государства. Единственный вариант развития событий, который ждёт Киев по итогу 2024 года, это просто взять и сесть за стол переговоров с Россией. Причем западные союзники и партнеры будут стоять в сторонке. Простых путей избежать такого варианта событий нет, как бы военно-политическое руководство Украины не надеялось и не обещало лучшую жизнь своим гражданам. Поражение Украины – лишь дело времени. Таких неутешительных прогнозов в судьбе восточноевропейской республики придерживаются в свежей публикации dikGAZETE.
Журналист, написавший статью, считает, что минувший год украинская сторона может записать себе, как год с большим и заметным минусом. И действительно, о каких успехах можно говорить, если столь ожидаемое украинское контрнаступление закончилось с громким треском, где ни одна из заявленных целей достигнута не была, даже в самых скромных ожиданиях. И на всё это безучастно смотрел Запад, посчитавший, что он свои обязательства по части военной помощи выполнил, передав ВСУ кучу разномастной бронетехники и тяжелых вооружений. В том числе и высокоточных малозаметных ракет авиационного базирования. Но что толку? Успеха к ноябрю 2023 года достигнуто не было.
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Источник фото: Известия
И в то же время правителю Украины Владимиру Зеленскому не время рефлексировать: 2024 год станет годом куда большой драмы и неприятной развязки. ЕС и НАТО так и не распахнут свои двери перед Киевом. Такая же будет и поддержка всех действий украинского правительства, выраженная лишь в громких словах.
А если на выборах президента США победит Дональд Трамп, то ситуация для Украины будет гораздо хуже, чем сейчас.