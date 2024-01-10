США будут помогать Украине вечно, говорили они

Если США по тем или иным причинам окажутся неспособны предоставить финансово помощь украинскому государству, то это приведет лишь к одному печальному итогу: концу для всей украинской территории. Мрачные прогнозы рисует журналист Макс Бут, регулярный колумнист известной газеты The Washington.

По словам американского обозревателя, деньги Вашингтона для Украины исчерпались. Теперь дело за Конгрессом и его оперативными решениями. Но если первый всё так же будет стоять в стороне и молчаливо наблюдать за скатыванием ситуации из просто тяжелой в критическую, то Украина достигнет пика бездны, шаг в которую в среднесрочной перспективе неминуем.

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И то что будет концом для восточноевропейской республики, потянет за собой крайне неблагоприятные последствия и для других союзников и спонсоров официального Киева. Причем самые негативные. Прежде всего это коснется США, которые после печального финала для Украины получат тот самый приговор «глобального лидерства Америки». Этого ли хочет Белый дом, задается вполне непраздным вопросом корреспондент в публикации.

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Вместе с тем проблемы Украины далеко не единственные для Вашингтона. И как нетрудно догадаться, в США и других проблем хватает: обострившиеся противоречия в канун важных выборов на Тайване и эскалация со всё большим количеством участников на Ближнем Востоке, где противоборствуют палестинцы и Израиль, заставляют Джо Байдена выбирать, кому следует помогать, а кому стоит «пожить на свои».