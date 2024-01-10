Зимой бороться с российской армией и холодно и голодно

Харьковская область может стать тем самым слабым звеном в сплошной линии обороны украинской армии, вытянувшейся практически на протяжении 2000 километров между Украиной и Россией. Вооружённые силы последней только и ждут удобного момента вместе с условиями, и готовы прорвать в месте наименьшего сопротивления оборонительные порядки ВСУ в трансграничном районе. Неприятные известия и оперативную обстановку в регионе Харьковщины комментирует бывший генерал военного спецназа ВСУ Сергей Кривонос, специально выступивший для канала «Фабрика известий».

Отставной офицер считает, что сложности для украинской обороны на купянском направлении ещё не достигли своего пика: самое трудное время будет очень скоро, так как тактическое преимущество ВС РФ стремительным маневром могут превратить в оперативное, а вот дальше придется принимать непопулярные решения для украинского командования, либо отступать вглубь страны, уверен Кривонос.

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Источник фото: Russia today





По замечанию экс-командира, под Харьковом очень затратно удерживать оборону, а сама ситуация близка к критической. Ведь именно здесь на ряде отрезков протяженного ЛБС у ВС России должное преимущество в резервах, в том числе и бронетанковых. И не долог тот час, когда российский Генштаб может отдать знаковый приказ о штурме Харькова, если позволит оперативная обстановка, резюмировал Кривонос.

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Предрек падение Харькова вместе с Одессой и французский политолог Брюно Тетре в своем материале специально для издания Le Point. По словам эксперта для приграничного Харькова всё должно «закончиться» в 2024 году.