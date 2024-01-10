Так и до дефицита времен СССР недалеко – а до продуктовых карточек и рукой подать

Кажется в Германии новый год зеленого деревянного дракона обещает быть очень жарким несмотря на существенные крещенские морозы. Так в немецком сегменте Интернета стали вирусными кадры пустующих полок немецких супермаркетов. Причем пустующее пространство было подписано фразой-лозунгом: «Нет фермеров — нет еды — пустые полки».





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Источник фото: ТГ-канал "Украина.ру"





Автор сообщения, размещенного в соцсети, утверждает, что надпись разместили сами владельцы магазинов, выступившие на стороне фермеров. Последние сильно недовольны окончательным блокированием налоговых субсидий и льгот. По задумке федерального правительства, возглавляемого не очень популярным канцлером Олафом Шольцем, которому предвещают скорую отставку, такая «экономия» властей способна дать возможность заработать бюджету около 450 млн. евро. Но что до крайней степени раззадорило в негативном контексте немецких сельскохозяйственных производителей, кабинет Шольца отчитался об оперативном выделении 8 млрд. евро финансовой поддержки для Украины, тем самым показав пренебрежительное отношение к своим гражданам-налогоплательщикам.





Источник фото: ТГ-канал "Украина.ру"





Напомним, с понедельника 8 января начался старт массовых акций протеста в Германии, где в качестве главного организатора выступает Немецкий крестьянский союз. DBV всячески противится урезанию послаблений для сельскохозяйственной отрасли родным германским правительством. Всего в ФРГ запланировано не менее 100 протестных мероприятий.









Главным способом, призванным донести «позицию» своих родных граждан, работающих на ниве фермерства, будет то самое массовое блокирование дорог, заявили в организации DBV.

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Прямо сейчас фермеры в эскорте из полицейских сил движутся по столице Германии и ряда федеральных земель. Всего в актах гражданского неповиновения принимает около 100 тыс. тракторов.