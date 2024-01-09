А виновные получат вызов по своим уголовным делам

Владимир Путин своим указом национализировал «Климовский специализированный патронный завод». Такое экстраординарное решение было принято после резонансной коммунальной аварии, когда 170 домов, в том числе школа и детский сад в многоградусный мороз остались без отопления. Об этом рассказал руководитель Московской области Андрей Воробьев.

По словам губернатора, российский лидер запустил протокол национализации военного предприятия. Собственники же отвечающие за фабрику, в настоящий момент находятся на территории иностранного государства. Поэтому из-за должного реагирования на чрезвычайный случай российское государство было просто обязано получить доступ к котельной завода. Цитирует областного руководителя Андрея Воробьева ТВ-канал 360.

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Источник фото: Коммерсант





Проведенные экстренно проверки показали факт ненадлежащего управления критически важным в период зимней стужи объектом инфраструктуры, когда персонал отопительного сооружения продемонстрировал все грани народной поговорки «из рук вон плохо». По результатам подобной деятельности было нарушено, а затем и прекращено теплоснабжение порядка 170 жилых зданий. Следом Следственный комитет Подмосковья открыл уголовное делопроизводство по факту ненадлежащего оказания услуг. Заключены под стражу уже три человека: замглавы подмосковного Подольска, руководитель патронного завода и начальник подшефной котельной.

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Кажется кому-то придется понять, что как «было раньше», уже не будет и за противоправные последствия придется отвечать по всей строгости закона.