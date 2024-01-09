Новым скоростям и стабильному соединению быть

Перспективный стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7 прошел обязательную процедуру международной сертификации и относительно де-факто скоро должны появиться аппаратные продукты на коммерческих прилавках с его поддержкой.

Передовая технология беспроводной коммуникации была разработана учеными и инженерами Института инженеров электротехники и электроники. Теперь используя новейшие достижения в схемотехнике и предварительных исследованиях, удалось увеличить пропускную способность в сравнении с устройствами прошлого поколения в 2 порядка. А так называемый диапазон частот достиг значения в 320 МГц. Что это может дать? Задаётся вполне логичным вопросом портал CNET. Такой научный и исследовательский «финт» позволил достичь широкогигабитных скоростей для всех устройств с новым стандартом беспроводной связи.

реклама





Источник фото: MSI russia





Ключевая особенность нового формата Wi-Fi 7 проявляется в функции Multi-Link Operation. Благодаря ей сетевые гаджеты и девайсы получили способность активировать так называемую дуплексную транспортировку данных сразу по нескольким каналам связи. Поэтому помимо скорости, существенно подросла и надёжность такого рода обмена цифровой информацией.

В публикации делается особый акцент, что уже через 4 года новых модулей с интегрированной поддержкой Wi-Fi 7 достигнет значимого числа в 2,1 млрд. единиц.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Особенно интересно, как повлияют международные санкции на появление таких устройств в свободной российской рознице и будет ли ощущаться временной лаг в сравнении с западными магазинами развитых стран.