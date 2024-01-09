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Madarator
Посадочный модуль США "заработал" неисправность в открытом космосе и может не долететь до Луны
Самая высокотехнологичная страна во всем мире говорили они

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   Желание Национального аэрокосмического агентства побывать на Луне и без спешки прилунить посадочный модуль Peregrine, может легко разбиться о суровый быт открытого космоса. Это стало известно по сообщению известной The New York Times, имеющей источники в материнской компании Astrobotic Technologies, разработавшей модуль. Как оказалось, в момент полёта оборудования у высокотехнологичного устройства появилась неисправность с двигателем. И по ряду вероятностей такая поломка может поставить точку в желании приземлиться на Луне.


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Источник фото: Регнум


   Известно, что ракета с модулем отправилась в космос ранним утром понедельника с аэродрома в штате Флорида. Ракета-носитель стартовала без видимых проблем, а корабль с модулем отстыковался от неё через 50 минут после старта. И этот «отрыв» от первоначального носителя был безупречным. Но дальше, спустя 120 минут системы безопасности телеграфировали в центр управления полётов, что солнечные панели, необходимые для накопления энергии Солнца, стали направлены в совсем другую сторону от небесного светила. Как оказалось, двигателю Peregrine было не по силам удерживать необходимое положение. Управляя с Земли ошибочное положение носителя удалось выправить, но энергия, затраченная на коррекционные мероприятия, была безвозвратно потрачена. Оставшихся запасов её явно не хватит до финального выполнения лунной миссии.

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   Спасти проваленную миссию с Земли практически невозможно, но кураторы проекта не теряют оптимизма и попытаются сделать всё от них зависящее для «исправления» ситуации, заявлено в публикации.

#peregrine #лунная программа сша
4
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