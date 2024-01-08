А ВС РФ продолжают наступать и дальше

Середина января стала тем днём, когда дефицит вооружения и военного оборудования в зоне конфликта на востоке Украины, стал особенно заметным. Но и словно этого мало, «побеждать» российскую армию стало ещё сложней: украинские офицеры, не понимая всей тяжести обстановки, продолжают распоряжаться личным составом по свей прихоти, забывая задумываться, что их приказы неэффективны. Такой точки зрения придерживаются многочисленные солдаты украинской армии, поделившиеся негативными мыслями с корреспондентом издания Le Point, побывавшим в служебной командировке рядом с передовой.





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Источник фото: Известия







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По мнению военнослужащих ВСУ, без необходимого снаряжения и должного количества боеприпасов, очень трудно противостоять и показывать успех в боях. Кроме того штат обычного войскового подразделения недоукомплектован. И так в большинстве взводов и рот. И нет решения простого решения такой проблемы в ближайшей перспективе, которое позволит исправить ситуацию к лучшему. Тем временем российская сторона нарастила количество живой силы и производство боеприпасов, получая их и из-за рубежа, тем самым позволив себе добиться территориальных приобретений. И нет силы, которая может становить ВС РФ. Сама ситуация близка к критической, весьма похожая на февраль 2022 года.