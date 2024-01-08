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Madarator
На военных объектах Харькова прогремели десятки взрывов, ВС РФ организовали масштабный налёт ракет
Что-то готовится в Харьковской области?

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   На фоне сообщений, что многодневные массированные удары, совмещенные с атакой беспилотных дронов по территории Украины, привели к острому дефициту высокоточных зенитных боеприпасов, ряд украинских ТГ-каналов пишет, что командование ВСУ признало допустимым не открывать огонь по барражирующим БПЛА «Герань» дорогостоящими зенитными ракетами, предназначенными для западных установок ЗРК. Предполагается таким образом сдержать и без того скорый расход практически всех зенитных ракет для перехвата высокоточного вооружения ВКС РФ и Черноморского флота.   


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Источник фото: РБК


   А с мест сообщают, словно у России открылось «второе дыхание» и она, спустя всего трое суток, опять решила повторить масштабную атаку, где вперемешку с ложными целями и ударными БПЛА, летят и ракеты с тяжелой боевой частью. Причем все эти средства маневрируют, пытаясь максимально запутать украинское ПВО. Сообщается, что гиперзвуковые ракеты заметили, помимо столицы, в Днепре и на Западной Украине. Но больше всего досталось военным объектам на территории Харьковской области и в самом Харькове.

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   По сообщению группы российских и украинских ТГ-каналов, в частности ТГ-канала «Военное дело», на Харьковщине только за морозное утро 8 января прозвучали десятки взрывов и ракетных прилётов. В сторону первой столицы Украины до сих пор продолжают лететь ракеты. Игорь Терехов, занимающий должность местного городского головы, заявил о поражении ряда промышленных объектов на территории города и небольшом задымлении на одном из районов.

#харьков #ракетные удары по харькову
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