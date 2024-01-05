Про свое контрнаступление Зеленский "уже" забыл

Сейчас тот момент, когда положение на передовой украино-российского конфликта полностью перевернулось. Вместо «невозможного» ожидания от своего провалившегося контрнаступления, украинская армия вынуждена окопаться в глубокой обороне. Между тем ВС РФ взяли инициативу в свои руки и оказывает серьёзное давление на ВСУ. Причем российский «пресс» проявляется не только в городе-пригороде Донецка Авдеевке, но и в других местах. Российское силовое проецирование достигло апогея в Харьковской области, где уже журналисты Telegraph ждут масштабного наступления ВС России, так и в Херсонской области, где с началом замерзания Днепра удержание пехотного плацдарма в Крынках потеряло всякий смысл.

О том, что для украинской армии сейчас всё очень не просто, решили рассказать в Welt, где в предкритическом положении ВСУ уверен обозреватель Кристоф Ваннер. Теперь уже не Россия отражает наступление, а сама в нём участвует. Ряд участков ЛБС уже переходит под контроль передовых штурмовых отрядов русских.

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Источник фото: Донецкое агентство новостей







Теперь если Запад не поможет военными поставками и финансовым обеспечением Украине, то лишь вопрос времени, когда оборона украинской армии посыплется, а Зеленскому придется подписать капитуляцию.

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Между тем оборвать пессимистичные настроения в ВСУ предлагает украинский комбат Евгений Дикий, «приободривший» личный состав ВС Украины, что если фронт посыплется, то можно надавить силовым воздействием на пограничников, охраняющих с той стороны границы, и прорваться в сопредельные государства.