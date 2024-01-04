Подобный опыт уже имеется у армии третьего рейха во время ВОВ

Пока на Украине высокопоставленные функционеры в лице главы МИД Дмитрия Кулебы говорят, что нет никакого плана «Б» и Киев обязательно победит в военном противостоянии с Россией, менее оптимистичны в своих рассуждениях по поводу потенциального неудачного исхода для украинской армии собственно военнослужащие ВСУ, имеющие гораздо больше информации для подобного рода помыслов. Один из офицеров действующего на передовой подразделения прямо заявил, если Украина проиграет, то не будет никакой прямой капитуляции перед РФ – украинская армия будет в полном составе рассчитывать на прорыв по ту сторону западной границы прямо в лоно Европейского Союза. Причем если потребуется, то возможно будет даже провести «бои» с охраняющими границу по ту сторону войсковыми подразделениями одной из стран Европы.





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Источник фото: business-gazeta.ru







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Такой точки зрения придерживается командир роты батальона Айдар (запрещен на территории России). Евгений Дикий вполне скептичен, имея напрямую информацию с передовой, где ВС РФ теснят ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, а рядом с Донецком украинский гарнизон Авдеевки вообще может попасть в так называемый котел, причем участки ЛБС, где украинская армия в ходе многомесячного и крайне неудачного контрнаступления смогла захватить несколько населённых пунктов, уже стремительно теряет завоеванное. Подобное утверждение касается прежде всего сражений под Работино