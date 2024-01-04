И кажется Западу надоедает играть в "безмолвного" спонсора

Украина будет оставлена в своей поддержке, в том числе военной и финансовой, если планы российского президента сбудутся. Так одним из таких действий служат тайные переговоры, в которых Владимир Путин убеждает Вашингтон и Брюссель отказаться от Украины и тем самым её предать. Причем по понятным причинам в такого рода тайных встречах украинских представителей попросту нет. О предполагаемом отказе от помощи Украине решили поведать в Институте изучения войны (ISW).

Работники научного заведения считают, что во время бесед с иностранными переговорщиками хозяин Кремля показывает, что происходит во время российской спецоперации на Украине – это не вооруженная борьба с Киевом, это борьба как раз с Западом. А это уже куда более уверенная переговорная позиция, считают в ISW.

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Источник фото: иноСМИ





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В момент тайных встреч Украина показывается той самой пешкой из интеллектуальной игры под называнием шахматы, которой можно пожертвовать, так как глобально она (Украина) ни на что не влияет. Вместе с тем если такие переговоры окончатся удачей, то стоит внимательно «присмотреться» к Финляндии и Молдове, которые будут «следующими». Правда последним грозит лишь так называемая когнитивная борьба, которая окажется не менее «разрушительной», резюмировали свою публикацию сотрудники Института.