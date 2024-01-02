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Madarator
Великобритания подарила Украине 2 тральщика, но Турция заблокировала проход кораблей через пролив
Кто-то кажется не учил конвенцию Монтре

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     Центр по противодействию дезинформации администрации турецкого президента официально выступил с заявлением, что Украина не получит 2 тральщика, которые Великобритания собралась подарить ВСУ. Два корабля, предназначенных для борьбы с морскими минами, турецкие военные просто не пропустят через свои проливы.

   Такое обращение стало возможным после того, как ряд иноСМИ, в том числе, и украинских, заявили, что обозначенные военные судна прошли проливы и прямым курсом идут к берегам восточноевропейской республики. В турецком центре ещё раз повторили, что соблюдение принципов и правил конвенции Монтре незыблемо для турецкого государства. Поэтому Украине, а заодно Великобритании и остальным странам, не стоит удивляться такому решению официальной Анкары. Кроме того, это же правило действует и для российских боевых кораблей.

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Ещё советский тральщик "Черкассы". Источник фото: shipshub.com


   Хотя Турция и является членом-государством НАТО, участники военно-политического альянса тоже не могут отправлять свои судна в акваторию Чёрного моря до момента окончания украино-российского конфликта. Что интересно, тральщики, изготовленные на одной из королевских верфей, уже «переиначили». Новые старые корабли обозвали «Черкассы» и «Чернигов». К ним должны были присоединиться ещё два корабля типа «Sandown».

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    Напомним, что Анкара с 1936 принципиально соблюдает морскую конвенцию, названную в честь дипломата Монтре.

#украина и турция
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